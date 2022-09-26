Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что волейболист «Газпром-Югры» Никита Алексеев получил повестку из военкомата. 21 сентября в России было объявлено о частичной мобилизации.

«На данный момент только одному игроку Суперлиги пришла повестка: Никите Алексееву. Вопрос о проведении сезона Суперлиги и отложенному старту не стоит. В дальнейшем будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Хотелось бы чемпионат сохранить», — цитирует «Чемпионат» Яременко.

Алексеев должен явиться в военкомат 29 сентября. Диагональный «Газпром-Югры» два года служил в Воздушно-десантных войсках.