СКА взял верх над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:0. Все три шайбы подопечные Романа Ротенберга провели в разных периодах.

Счет открыл Дмитрий Яшкин в большинстве на 17-й минуте с передач Дамира Жафярова и Марата Хайруллина. На 37-й минуте Валентин Зыков увеличил преимущество армейцев. Ассистировали ему Владислав Цицюра и Александр Волков. Наконец на 43-й минуте Александр Волков поразил ворота соперника с передач Валентина Зыкова и Никиты Камалова.

СКА выиграл десять из одиннадцати матчей регулярного чемпионата КХЛ и занимает первое место в таблице с 21 очком. Еще одну встречу петербуржцы проиграли московскому «Динамо» по буллитам (1:2).