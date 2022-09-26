ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы вырвали победу в овертайме со счетом 3:2.

На 19-й минуте счет открыл форвард ЦСКА Антон Слепышев. На 34-й минуте Егор Савиков забросил ответную шайбу. Константин Окулов вывел армейцев вперед на 44-й. «Спартак» избежал поражения в основное время благодаря точному броску Данилы Квартальнова на 58-й минуте.

Победный бросок нанес Сергей Плотников на первой минуте овертайма.

Форвард «Спартака» Александр Хохлачев отдал две голевых передачи и стал лучшим бомбардиром клуба в истории КХЛ. На его счету 179 очков.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Ижевске. ЦСКА с 13 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Спартак» идет вторым на «Западе», имея в активе 15 очков. Лидирует же СКА, набравший 21 очко.