Федерация фигурного катания России на официальном сайте назвала состав участников этапов российского Гран-при в сезоне-2022/23.
1-й этап. Москва. 21-23 октября
Женщины: Камила Валиева, Софья Акатьева
Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Глеб Лутфуллин.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук
Танцы: Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина/Андрей Багин
2-й этап. Сочи. 28-30 октября
Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина
Мужчины: Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Ковалев
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Карина Акопова/Никита Рахманин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
Танцы: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано
3-й этап. Казань. 4-6 ноября
Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Дарья Усачева
Мужчины: Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
Танцы: Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
4-й этап. Москва. 11-13 ноября
Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Майя Хромых
Мужчины: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Илья Яблоков
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Карина Акопова/Никита Рахманин, Наталья Хабибулина/Илья Княжук
Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Софья Тютюнина/Андрей Багин
5-й этап. Самара. 18-20 ноября
Женщины: Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина
Мужчины: Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
Танцы: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд
6-й этап. Пермь. 25-27 ноября
Женщины: Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Дарья Усачева, Майя Хромых
Мужчины: Евгений Семененко, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Илья Яблоков
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов
Ни на один из этапов не заявлена олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова, которая ранее перенесла операцию и пропустила контрольные прокаты сборной.