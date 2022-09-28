Два фигуриста из Санкт-Петербурга Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат в рамках объявленной в России частичной мобилизации, сообщает «Матч ТВ». Спортсмены тренируются в Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

Дмитрию Алиеву 23 года. Он выигрывал золото и серебро чемпионатов Европы, а также золото и бронзу чемпионатов России. На Олимпиаде 2018 года он стал седьмым.

22-летний Игнатов в прошлом сезоне во второй раз в карьере стал победителем финала Кубка России. Также на его счету серебро чемпионата России.