Российское антидопинговое агентство вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в октябре 2022 года, сообщает Мойка78 со ссылкой на РИА Новости. Об этом объявила глава РУСАДА Вероника Логинова.

Напомним, что в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой от декабря 2021-го. В пробе был обнаружен триметазидин.

Несмотря на это, Валиева была допущена до участия в индивидуальном турнире, где заняла четвертое место, несмотря на лидерство после короткой программы. До этого она завоевала золото Игр в командном турнире.

Ранее сообщалось, что РУСАДА нашло доказательства нарушения Валиевой антидопинговых правил, но агентство эту информацию не подтвердило.

Валиева, помимо победы на Олимпиаде в команде, выиграла в сезоне-2021/22 челленджер в Финляндии, два этапа Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы.

Несмотря на продолжающееся расследование, 16-летняя фигуристка была заявлена на два этапа российского Гран-при по фигурному катанию.