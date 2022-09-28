СКА разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:1. Подопечные Романа Ротенберга открыли счет на 4-й минуте встречи: Дмитрий Яшкин забил с передач Андрея Педана и Алекса Гранта. До первого перерыва Эмиль Галимов забросил вторую шайбу: на 13-й минуте он завершил комбинацию Дамира Жафярова и Степана Фальковского.

Во втором периоде дебютную шайбу за СКА провел Дмитрий Бучельников. 19-летний форвард отличился на 30-й минуте с передач Галимова и Марата Хайруллина. На 39-й минуте Александр Волков с передач Валентина Зыкова и Фальковского забил четвертый безответный гол.

В третьем периоде на 42-й минуте Игорь Ожиганов с передач Хайруллина и Владислава Цицюры сделал счет 5:0. Рудольф Червены на 47-й минуте сократил отставание, а на 59-й Александр Никишин установил окончательный счет встречи. Ассистировали ему Михаил Воробьев и Эмиль Галимов, записавший на свой счет третье очко в матче.

СКА выиграл 11 матчей из 12 и занимает первое место в Западной конференции с 23 очками.