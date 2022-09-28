В четверг, 29 сентября, состоится матч группового турнира Кубка России-2022/23 в Пути РПЛ «Спартак» — «Зенит». Игра станет третьей между принципиальными соперниками в нынешнем сезоне. В двух предыдущих «Зенит» победил: 4:0 в Суперкубке России 9 июля и 2:1 в чемпионате страны 4 сентября.

«Спартак» после двух туров занимает первое место в группе B с двумя победами. У «Зенита» и «Крыльев Советов» по одной победе и одному поражению, «Факел» уступил в двух стартовых встречах.

В матче не примет участия травмированный голкипер петербуржцев Даниил Одоевский. Кроме того, Вилмар Барриос не успеет восстановиться после перелета: хавбек находится в расположении сборной Колумбии.

«Зенит» проигрывал «Спартаку» 11 официальных матчей подряд, с ноября 2017 года. С тех пор петербуржцы одержали семь побед и четырежды сыграли вничью.