Петербургский тренер по фигурному катанию Егор Челошкин получил повестку в военкомат. Специалист работает в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина. О призыве Челошкина сообщила Татьяна Мишина.

«Наш тренер по ОФП Челошкин работает также и в ФФККР, он получил повестку, студент заочного медицинского университета, — цитирует «Матч ТВ» Татьяну Мишину. — Мы обращаемся в федерацию фигурного катания Санкт‑Петербурга, ФФККР, они стараются помогать. Вообще, даже тем, кому ещё не пришли повестки, надо заниматься этим вопросом, чтобы все необходимые документы для отсрочки были на руках».

Ранее стало известно, что два ведущих петербургских фигуристка Дмитрий Алиев и Макар Игнатов также получили повестки в военкомат в рамках частичной мобилизации.