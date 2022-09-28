Бывший футболист «Сатурна», тренер словенского клуба «Копер» Денис Халилович сообщил, что сборная России все-таки не сыграет с Боснией и Герцеговиной. Игра запланирована на 19 ноября, но ряд ведущих боснийских футболистов уже высказались против его проведения. В их числе — хавбек Миралем Пьянич.

«Знаю об этой ситуации, у меня множество друзей в Боснии. Пьянич — друг моего двоюродного брата, — цитирует «РБ-Спорт» Халиловича. — Этой игры не будет. В сборной Боснии уже извинились за это соглашение о матче с Россией. Они четко сказали, что не будут играть. Виной всему эта ситуация».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в турнирах под своей эгидой. В 2022 году россияне провели только один матч — 24 сентября они встретились в Киргизией и выиграли 2:1.