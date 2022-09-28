Нападающий СКА Эмиль Галимов высказался о возвращении на лед после травмы. Форвард сыграл впервые за полтора месяца и сразу стал главным героем встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала». СКА выиграл 6:1, Галимов забил и отдал две голевых передачи.

«Полтора месяца не играл. Тяжело, но ребята помогли. Доверие со стороны тренерского штаба тоже было. Хорошо влился, — цитирует официальный сайт СКА Галимова. — Мне партнеры помогли, и тренер по физподготовке постарался подвести меня к этой игре в хорошем состоянии».

СКА в текущем сезоне выиграл 11 матчей из 12 и занимает первое место в таблице Западной конференции.