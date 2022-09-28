Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что организация может не огласить решение по делу Камилы Валиевой. Дело в том, что 16-летняя фигуристка попадает под категорию защищенных спортсменок из-за своего несовершеннолетия.

«Есть особые правила по публичному обнародованию в отношении защищенного лица. Пока не могу сказать, будет оно опубликовано или нет», — приводит слова Логиновой Мойка78 со ссылкой на ТАСС.

Валиева дебютировала на взрослом международном уровне в сезоне-2021/22. В первый же год фигуристка выиграла челленджер в Финляндии, два этапа Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы, а также командный турнир на Олимпиаде-2022. На следующий день после ее выступления в команде стало известно о положительной пробе на триметазидин, которую Валиева сдала в конце декабря на чемпионате России. Несмотря на это, спортсменку допустили до участия в индивидуальном турнире Олимпиады, где она заняла четвертое место.