Нападающий СКА Матвей Мичков высказался по поводу своего участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Адмирала». 17-летний форвард недавно восстановился после травмы и провел на льду всего две минуты.

«Не расстроен, что я сидел на скамейке большую часть матча. Я должен поддерживать партнеров. Не просто так заявлен в состав, — цитирует «РИА Новости» Мичкова. — Даже если не играешь, должен подбадривать ребят. Я должен выходить на лед, выкладываться и приносить пользу».

Мичкову 17 лет, он впервые в сезоне вошел в заявку СКА. Петербуржцы разгромили «Адмирал» 6:1. На их счету 11 побед в 12 матчах, команда занимает первое место в таблице Западной конференции.