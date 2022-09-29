Стартовал матч 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом». Команды выпустили на поле следующие составы:

«Зенит»: Иван — Караваев, Родригао, Чистяков, Круговой — Малком, Вендел, Мантуан, Кузяев, Дуглас Сантос — Сергеев.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Умяров, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Это уже третья встреча команд в нынешнем сезоне. В июле «Зенит» разгромил соперника на «Газпром-Арене» в рамках Суперкубка России со счетом 4:0, в начале сентября петербуржцы победили 2:1.

«Зенит» еще ни разу не проигрывал «Спартаку» в официальных играх при Сергее Семаке. Последнее поражение петербуржцев произошло еще при Роберто Манчини, 27 ноября 2017 года. После этого «Зенит» выиграл семь матчей и четырежды сыграл вничью.