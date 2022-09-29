«Зенит» уступил «Спартаку» в матче 3-го тура Кубка России по футболу — 0:3. В составе московской команды дубль оформил Квинси Промес (79 и 90+6), еще один мяч забил Александр Соболев (87).

Команды играли в следующих составах:

«Спартак»: Максименко, Игнатов (Денисов, 64), Хлусевич, Джикия, Классен (Мевля, 74), Литвинов (Рассказов, 90), Маслов, Умяров, Зобнин, Промес, Соболев (Николсон, 90).

«Зенит»: Иван, Караваев, Чистяков (Ерохин, 82), Родригао, Круговой, Дуглас Сантос, Малком (Мостовой, 71), Кузяев, Вендел (Кассьерра, 77), Мантуан (Бакаев, 71), Сергеев (Алип, 77).

Это первое поражение «Зенита» от «Спартака» при Сергее Семаке. Петербуржцы не уступали красно-белым 11 матчей подряд (7 побед, 4 ничьи), включая две игры в нынешнем сезоне. В июле «Зенит» разгромил соперника в Суперкубке России (4:0), а в начале сентября победил в чемпионате (2:1).

После трех туров «Зенит» идет третьим в группе Кубка России с тремя очками. У «Спартака» 9 очков, у «Крыльев Советов» — 6, у «Факела» — 0.