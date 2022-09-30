«Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 12-го тура первенства молодежных команд России — 1:1. На первой минуте второго тайма игрок «Оренбурга» Диего Акоста открыл счет. Подопечные Константина Коноплева ушли от поражения уже на 90-й минуте — гол забил Никита Лобов.

Это всего вторая игра молодежки «Зенита» в нынешнем сезоне , которую она не смогла выиграть. На счету петербуржцев 31 очко из 36 возможных, они занимают первое место в таблице группы А молодежного первенства. На четыре очка отстает «Спартак», на 5 — «Строгино», на девять — ЦСКА. Остальные команды имеют более существенное отставание.

В следующем матче «Зенит» сыграет 7 октября с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве, начало — в 13:00 по московскому времени.