Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал получение капитанской повязки в сборной России. Игрок правого фланга обороны вышел на поле в статусе капитана в товарищеском матче с Киргизией.

«С тех пор, как Валерий Георгиевич возглавил сборную, у нас много капитанов было, так что к этому стоит относиться спокойно, — приводит слова Караваева Мойка78 со ссылкой на официальный сайт «Зенита». — Конечно, приятно, но никакой эйфории точно нет».

Россия победила Киргизию 2:1. Вячеслав Караваев вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года и объявил, что повязка капитана будет переходящей. При нем был установлен рекорд сборной по смене капитанов: всего повязку надевали уже семь игроков. Помимо Караваева, ими стали еще два зенитовца — Далер Кузяев и Алексей Сутормин, а также Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов и Александр Головин.