Российская фигуристка Александра Трусова покинула группу тренера Этери Тутберидзе, сообщает РБК. По данным источника, 18-летняя спортсменка будет заниматься в группе Светланы Соколовской.

Трусова уже второй раз покидает группу Тутберидзе. Перед сезоном-2020/21 она ушла к Евгению Плющенко, но уже год спустя вернулась обратно.

Примечательно, что похожим образом складывается карьера еще одной топовой российской фигуристки — Алены Косторной. В мае 2020 года она также ушла от Тутберидзе к Плющенко и год спустя также вернулась обратно. А этой весной, проведя еще сезон у Тутберидзе, Косторная покинула ее и присоединилась к группе Елены Буяновой.

Александра Трусова за свою карьеру выиграла сербро Олимпиады-2022 в Пекине, бронзу чемпионата мира, две бронзы чемпионата Европы, бронзу финала Гран-при, два серебра и две бронзы чемпионатов России, два юниорских чемпионата мира. На Играх в Пекине в произвольной программе она первой в мире исполнила пять четверных прыжков.

Отметим, что в группе Соколовской занимается бойфренд Трусовой Марк Кондратюк.