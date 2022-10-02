СКА уверенно обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 5:1. Форвард петербуржцев Марат Хайруллин открыл счет на 4-й минуте встречи. Спустя три минуты Павел Варфоломеев забросил ответную шайбу.

Результат петербуржцы обеспечили во втором периоде. Никита Камалов вывел СКА вперед на 22-й минуте с передачи Эмиля Галимова, Дмитрий Яшкин на 25-й отличился с передачи Андрея Педана, а Захар Бардаков забил после паса Дамира Жафярова на 37-й.

Окончательный счет встречи установил Максим Грошев, забивший на 59-й минуте в меньшинстве.

СКА выиграл два последних матча с общим счетом 11:2 — в предыдущей встрече подопечные Романа Ротенберга разгромили «Адмирал» 6:1.

В таблице Западной конференции СКА идет на первом месте, выиграв 12 из 13 матчей. На счету армейцев 25 очков.