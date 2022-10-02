«Зенит» победил «Ростов» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу — 3:1. Подопечные Сергея Семака открыли счет на 14-й минуте — отличился Малком с передачи Клаудиньо. На 47-й форвард сборной России Николай Комличенко забил ответный мяч. На 65-й Вендел с передачи Ивана Сергеева провел победный гол, а на 77-й Далер Кузяев поразил ворота после паса Малкома.

«Зенит» выпустил на игру следующий состав: Кержаков — Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос — Вендел (Ерохин, 89), Барриос (Сутормин, 89) — Малком, Клаудиньо (Густаво Мантуан, 73), Мостовой (Кузяев, 64) — Кассьерра (Сергеев, 46).

Петербуржцы упрочили лидерство в таблице РПЛ после 11 игр. На их счету стало 29 очков. На 6 отстает ЦСКА, на 7 — «Ростов». «Зенит» еще ни разу не проиграл, победил в девяти встречах из 11, забил 32 мяча и пропустил только 4.