В товарищеском матче против сборной Ирана 23 сентября уругвайский защитник Рональд Араухо получил травму. Обследование показало — разрыв сухожилий приводящей мышцы правого бедра.

В таких случаях врачи рекомендуют операцию. Примерный срок восстановления после неё — три месяца. Но при подобном раскладе 23-летний основной защитник сборной Уругвая пропустил бы чемпионат мира по футболу в Катаре.

Подобный прогноз не устраивал уругвайцев, которые и так лишились ещё одного защитника — Диего Година.

Поэтому сразу после обследования федерация футбола Уругвая вышла на контакт с игроком. Цель разговора — убедить его отказаться от операции и выбрать консервативное лечение. Тогда у Араухо был бы шанс выступить на ЧМ-2022. И, по информации уругвайских СМИ, поначалу он действительно был готов согласиться.

После этой новости в ситуацию вмешалась «Барселона» — нынешний клуб Рональда. Каталонцы во время паузы на игры сборных потеряли как минимум троих футболистов: Мемфиса Депая, Жуля Кунде и Френки де Йонга. К тому же «Барселона» за последние пару лет уже сталкивалась с решениями игроков выбрать консервативное лечение — речь об Ансу Фати и Самуэле Умтити. В обоих случаях они лишь усугубили травму и выбыли на более долгий срок, чем планировалось изначально.

Ещё одной причиной убедить игрока пойти на операцию могли стать деньги. Финансовая ситуация в клубе, несмотря на большое количество трансферов, оставляет желать лучшего. А, согласно поправке о защите игроков, ФИФА в случае травмы футболиста, находившегося в распоряжении сборной, обязана выплачивать компенсацию команде, с которой у него подписан контракт. Сумма компенсации — чуть более 20 тысяч евро в день. Но выплачивается она, только если игроку необходимо восстановление сроком более 28 дней. Если Араухо пропустит 3 месяца, это пополнит бюджет «Барселоны» на 1,84 млн евро.

После разговора с Хави, главным тренером каталонцев, уругвайский защитник выступил со следующим заявлением:

«Я хочу прояснить причины, по которым принял это решение. Хочу избежать спекуляций. Я люблю свою страну, и я люблю свою команду. После консультаций с несколькими специалистами мы сочли, что операция будет наилучшим вариантом», — сообщает сайт Legalbet.

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