Экс-форвард ЦСКА и СКА Андрей Кузьменко дебютировал в НХЛ. 26-летний нападающий вышел во втором звене «Ванкувер Кэнакс» в выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз» и забил в своей первой же игре лиги. Россиянин отличился в большинстве на первой минуте второго периода. Ассистировали ему Джей Ти Миллер и Бо Хорват.

После гола Кузьменко «Ванкувер» повел 3:0. Тем не менее, «Эдмонтон» забросил три ответные шайбы еще до конца второго периода, а в третьем отличился еще дважды и победил 5:3. Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал хет-трик и отдал голевой пас. Помимо Кузьменко, в составе «Кэнакс» на лед вышел Василий Подколзин, а Илья Михеев пропускал игру из-за травмы нижней части тела.

С 2018 по 2022 год Кузьменко защищал цвета СКА.