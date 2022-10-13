Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в интервью журналу «7 дней» рассказали о причинах приостановки карьеры и дальнейших планах. По словам танцевального дуэта, они сделали временную паузу в выступлениях, чтобы «перевести дух» и «пожить для себя».

«В ближайшие месяцы после свадьбы будем участвовать не в соревнованиях, а в популярном телешоу «Ледниковый период», — пояснила Синицина. — Этим летом в Сочи мы совмещали тренировки и постановки новых программ с Александром Жулиным и ежедневное участие в шоу Татьяны Навки».

Спортсменка добавила, что решение о дальнейших планах они примут после Нового года.

В новом сезоне шоу «Ледниковый период» Синицина выступит в дуэте с двукратным призером Олимпиады-2010 в конькобежном спорте Иваном Скобревым, а Кацалапов встанет в пару с женой продюсера шоу Ильи Авербуха, актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Синицина и Кацалапов встали в пару в 2014 г. Дуэт завоевал золото Олимпиады-2022 в командном турнире и серебро в личном первенстве. Также на их счету золото и серебро чемпионатов мира, два золота чемпионатов Европы, серебро финала Гран-при и два золота чемпионатов России.

Кацалапов ранее выступал с Еленой Ильиных и также завоевывал медали на международных стартах. Главным достижением пары стало золото Олимпиады-2014 в Сочи в команде и бронза в личном первенстве.