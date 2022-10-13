Известная американская фигуристка Мария Белл объявила о завершении карьеры. В своей соцсети она поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Мне повезло, что моя любовь к фигурному катанию заканчивается на высшем уровне», — написала Белл.

Марии Белл 26 лет. Она является действующей чемпионкой США в одиночном катании. также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов страны. За свою карьеру она выигрывала этап Гран-при в США и становилась чемпионкой мире в команде. На Олимпиаде в Пекине Белл заняла десятое место. Также в 2022 году она приняла участие в чемпионате мира, где стала четвертой. Стоит отметить, что ЧМ-2022 проходил без участия россиянок.