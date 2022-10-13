Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии 19-летнего вратаря команды Даниила Одоевского. Голкипер получил травму в августе и с тех пор на поле не выходил.

«Есть улучшения, работает по индивидуальной программе. Здесь мы отталкиваемся от его самочувствия на данном этапе, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Есть определенное заключение докторов, которые выразили свое мнение. Шаг за шагом он прибавляет нагрузку. Надеемся, что выздоровеет и вернется в строй»

Одоевский начал сезон в статусе основного вратаря «Зенита». Он помог команде выиграть Суперкубок России, приняв участие в разгроме «Спартака» (4:0). В шестом туре против «Ахмата» голкипер получил красную карточку и с тех пор на поле не выходил. В начале сентября он вернулся в строй после повреждения, но скоро снова получил травму.