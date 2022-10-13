Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу ситуации с нападающими команды. По словам специалиста, сейчас петербуржцы не рассматривают вариант усиления атаки.

«Юри Алберто пока в аренде. Что будет дальше, пока понять сложно. По поводу нападающих — пока у нас есть два нападающих и на сегодняшний день никого больше не рассматриваем, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — Что касается результативности, нас абсолютно устраивает то, как играет команда, взаимодействуют ребята, кто готов взять бремя лидерства в виде забитых мячей или игры».

На данный момент в составе «Зенита» играют центрфорварды Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Первый не забил ни одного мяча в 12 встречах, на счету второго четыре гола в 10 играх.