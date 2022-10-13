Полузащитник «Зенита» Вендел не тренировался в общей группе в преддверии матча 13-го тура чемпионата России по футболу против «Пари НН», сообщает «Матч ТВ». Тренер петербуржцев Сергей Семак на пресс-конференции заявлял, что некоторые футболисты команды получили повреждения. Также продолжает восстановление голкипер Даниил Одоевский.

Матч «Пари НН» — «Зенит» состоится 16 октября в Нижнем Новгороде, начало — в 16:30 по московскому времени.

Вендел в текущем сезоне провел 12 матчей в чемпионате России и забил шесть мячей. В игре с «Оренбургом» (8:0) он оформил хет-трик.

После 12 туров «Зенит» набрал 30 очков и лидирует в таблице, не потерпев ни одного поражения (9 побед, 3 ничьи) при разности мячей 33-5.