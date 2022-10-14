Североамериканская футбольная лига MLS объявила список претендентов на титул лучшему игроку сезона-2022. На приз Лэндона Донована претендует в числе прочих бывший футболист «Зенита» Себастьян Дриусси.

Аргентинский форвард выступал за петербуржцев с 2017 по 2021 год, выиграв три чемпионата России подряд. Прошлым летом он перешел в клуб MLS «Остин». В сезоне-2022 Дриусси забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач в 34 матчах регулярного чемпионата, став вторым бомбардиром лиги. Всего на один мяч его обогнал немецкий нападающий «Нэшвилла» Хани Мухтар. Он также включен в число претендентов на приз Лэндона Донована.

Помимо Дриусси и Мухтара, на награду претендуют Кристиан Аранго из ФК «Лос-Анджелес», Андре Блэйк из «Филадельфия Юнион» и экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Хавьер Эрнандес, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси».