СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 1:3. В текущем сезоне это второе поражение команды Романа Ротенберга и первое — в основное время.

В первом периоде счет не был открыт. Во втором Георгий Иванов на 36-й минуте и Егор Коршков на 39-й забросили по шайбе, и «Локо» повел 2:0. В третьем периоде Игорь Ожиганов на 46-й минуте с передач Марата Хайруллина и Дамира Жафярова отыграл один гол.

На 59-й минуте Георгий Иванов оформил дубль, поразив пустые ворота.

СКА прервал победную серию из семи матчей, проиграв второй раз в сезоне. Первое поражение состоялось 24 сентября в матче с московским «Динамо» в серии буллитов (1:2).

В таблице Западной конференции СКА продолжает занимать первое место с 33 очками после 18 матчей. «Динамо» идет вторым с 28 баллами, у «Локо» 23 очка и третья строчка.