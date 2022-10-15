«Зенит» стал чемпионом России по футболу среди женщин. В матче 4-го тура финального этапа чемпионата страны петербурженки сыграли на выезде вничью с «Ростовом» — 0:0.

«Зенит» в 22 матчах набрал 33 очка и оторвался на 9 очков от ЦСКА, имеющего одну игру в запасе. Московский клуб еще может догнать команду из Петербурга по очкам, но все равно окажется ниже из-за преимущества в личных встречах — 2:0, 2:1.

Женская команда «Зенита» была основана в начале 2020 г. и впервые в истории стала чемпионом России.

Женский чемпионат России проводится в 31-й раз в истории. Чаще всего его выигрывали «Звезда-2005» из Перми (шесть раз), воронежская «Энергия» и химкинская «Россиянка» (по пять). ЦСКА дважды побеждал в чемпионате — в 2019 и 2020 г. В прошлом сезоне золото впервые в истории завоевал «Локомотив».

Награждение чемпионок пройдет в Петербурге на стадионе «Смена» (ул. Верности, 21) 21 октября после домашнего матча «Зенит» ― ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА в сезоне 2022 также разыграют Кубок России. Команды встретятся в финальном матче 5 ноября в Санкт-Петербурге.