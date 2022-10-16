«Зенит» одержал крупную победу в матче 13-го тура чемпионата России по футболу над «Пари НН». Подопечные Сергея Семака выиграли 3:0. Голами отметились Далер Кузяев (22-я минута), Клаудиньо (45-я) и Малком (65-я). Последний с девятью голами делит второе место в гонке бомбардиров, уступая только Квинси Промесу из «Спартака».

«Зенит» играл в следующем составе: Кержаков — Караваев (Круговой, 87), Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос — Кузяев, Барриос, Клаудиньо (Сутормин, 78) — Малком (Ерохин, 88), Сергеев (Бакаев, 78), Мостовой (Густаво Мантуан, 68).

«Зенит» еще ни разу не проиграл в нынешнем сезоне и с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице. На 8 очков отстают «Ростов» и «Спартак», на 9 — ЦСКА.

Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведет 24 октября против «Сочи» на «Газпром Арене», а 20 октября встретится в Кубке России с «Крыльями Советов».