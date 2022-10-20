Депутат петербургского парламента, лидер фракции «Новые люди», президент Федерации Легкой Атлетики Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов оценил предложение коллег по внесению изменений в закон о политике города в области спорта, обратив внимание на пункты о дополнительных выплатах тренерам и спортсменам. Об этом он высказался в своем telegram-канале.

Он отметил, что нужно неоднократно вернуться к каждому пункту, чтобы во время адаптации городского закона к федеральному законодательству не потерять полномочия, продиктованные региональными особенностями и уже прописанные в существующем законе.

Павлов обратил внимание, что переход на регулирование выплат через Социальный кодекс может лишить петербургских спортсменов желания развиваться в этой области в своем городе. Более того, их нередко приглашают поменять гражданство и выступать за другие государства. Социальный кодекс, уточнил депутат в беседе с «МК в Питере», на сегодня еще никак не отрегулирован сам по себе. Там прописаны только выплаты для тех, кто побеждает в международных стартах и соревнованиях. А учитывая, что сейчас у россиян нет такой возможности, «утечка спортивных сил» за границу не кажется такой уж нереальной.

Депутат также отметил, что, являясь президентом Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, хорошо знаком с тем, как дела идут у представителей этого спорта. Городская сборная в этом году заняла четвертое место, уступив лишь ведущим командам страны из регионов, где более развита спортивная и конкурентная инфраструктура и есть более удачные условия по выплатам тренерам и спортсменам.

«В такой ситуации мы тем более обязаны сохранить наш золотой спортивный фонд, дать спортсменам возможность поддерживать спортивную форму на высоком и конкурентном уровне», — добавил Павлов.

Поэтому, подытожил спикер, нужно отнестись к изменениям в законе серьезно и основательно, ориентируясь на региональные нужды и особенности, не забывая про создание конкурентной среды.