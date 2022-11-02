Бывший тренер футбольной команды «Спартак» Паоло Ваноли рассказал, как спортсмены играют после его отставки.

В конце прошлого сезона итальянец покинул команду, во главе которой стоял с декабря 2021 года. В интервью «Спорт-Экспресс», Ваноли заявил, что имел намерение оставаться в «Спартаке» достаточно долгое время, при этом никакие исходы отдельных матчей не влияли на его решение. По словам экс-тренера, смотреть, как сейчас играют футболисты, ему трудно. Это доставляет ему внутренние страдания, потому что он не имеет возможности быть рядом с ними, хотя очень этого хочет.

В тоже время подчеркивается, что тренер гордится успехами «Спартака». Игроки красно-белых показывают тот футбол, который Ваноли хотел им привить.

По словам бывшего тренера, команда приближается к тому, чтобы бороться за чемпионский титул. После 15 туров РПЛ, «Спартак» занимает 2 место в чемпионате, набрав 32 очка. От лидера, которым сейчас является «Зенит», его отделяет 7 пунктов.

Ранее «Нева Спорт» сообщало, что в матче 12-го тура чемпионата Италии в Турине футбольный клуб «Торино» одержал победу над «Миланом».