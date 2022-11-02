Второе место среди лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) занял Никита Кучеров, следом за ним третье место забрал Кирилл Капризов.

Серебро и бронзу в чемпионате НХЛ забрали российские хоккеисты. В копилку достижений нападающий клуба «Тампа-Бэйн» Никита Кучерев в матче против «Оттавы» забросил победную шайбу и отдал две результативные передачи. Кирилл Капризов, в свою очередь, оформил дубль в игре с «Монреалем», сообщают РИА Новости.

Лидерство в рейтинге возглавляет немецкий нападающий «Эдмонта» Леон Драйзайтль, записав на свой счет гол и четыре результативные передачи во встречи с «Нешвиллом».

Ранее «Нева спорт» сообщала о том, Кузьменко забил шайбу в дебютном матче НХЛ.