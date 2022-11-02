Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может принять пост в «Атлетико» от Диего Симеоне.

Согласно информации, предоставленной в El Chiringuito TV, мадридский клуб уже обсуждал некоторые вопросы с окружением испанского специалиста.

Известно, что 1 ноября «Атлетико» уступил «Порту» со счетом 1:2 в матче Лиги чемпионов. Тогда команда впервые в истории встала на 4 место в группе и осталась без евровесны.

Настоящий тренер Диего Симеоне стоит во главе «Атлетико» с 2011 года. Касательно смены тренера могут возникнуть проблемы с контрактом Симеоне, который заканчивается только в 2024 году. За преждевременное расторжение условий клубу придётся заплатить неустойку в размере € 14 млн.

При этом, как отмечает «Чемпионат», самым вероятным сменщиком на посту тренера сборной Испании может стать Марселино Гарсия Тораль.

Ранее «Нева Спорт» писала, что бывший тренер «Спартака» поделился своим мнение об игре команды после его отставки.