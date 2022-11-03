Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА.

2 октября СКА на своем льду обыграл «Сочи» со счетом 5:2. Сразу же после возвращения на лёд в составе команды Гусев показал прекрасные результаты. Форвард забросил шайбу и сделал передачу в первом матче, что и позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

На счету игрока уже 371 очко в 320 матчах СКА, сообщает «Спорт. РИА новости». Также Никита Гусев заявил, что он мог бы сыграть лучше, однако главное, — СКА победили.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Никита Гусев до этого подписал контракт со СКА.