Хабиба Нурмагомедова снова связали с итальянским десертом.

Американский боец без правил Чейл Соннен скучает на пенсии, поэтому в своей социальной сети опубликовал «советы для тех, кто разбирается в математике». Чейл выбрал для примеров знаменитые моменты из историй смешанных единоборств. В этот список и попал Хабиб.

«Хабиб + Тирамису= провальный вес» напоминает о том, что в 2017 году Хабиба госпитализировали вовремя экстремальной гонки за весом. Тогда поединок с Фергюсоном пришлось отменить. Тони настолько рассердился, что начал медиаатаку на российского спортсмена, который до этого был замечен на промовидео UFC рядом с тирамису.

Хабиб заявил, что не понимает, почему люди вообще говорят об этом. Он просто с компанией пошёл в ресторан и, как заявляет сам спортсмен, торт не ел.

Ранее «Невский спорт» сообщал о том, как Фергюсон снял шуточное видео про Хибиба и тирамису.