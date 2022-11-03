До ухода футбольного клуба «Сочи» на зимний перерыв в Российской премьер-лиге им будет руководить Александр Точилин.

Главный тренер сочинцев Вадим Гаранин уже покинул расположение клуба, поэтому его пост теперь занимает 48-летний Точилин, который подготовит команду к предстоящему матчу 16-го тура РПЛ со «Спартаком». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сейчас «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 21 очко в 15 матчах. Пятого ноября сочинский клуб примет московский «Спартак».

Последние пару игр подопечные Гаранина проиграли, а еще одна игра закончилась ничьей. Официально об уходе тренера объявят позже.

Ранее «Нева спорт» писала, что главный тренер сборной Испании может принять пост в «Атлетико» от Диего Симеоне.