В связи с окончанием действия контракта российский вратарь норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин покидает команду.

Из социальной сети футболиста стало известно, что он уходит из команды. Но происходит это в положительном тоне. Футболист говорит о том, что у любой классной истории должен быть хороший финал. Также Никита добавляет, что это отнюдь не простое решение.

Хайкин вспоминает о жизни в Норвегии, о её местной культуре. Искренне счастлив, что ему удалось познакомиться с потрясающими людьми и построить блестящую карьеру. Игрок уходит с абсолютной благодарностью к клубу Будё.

Напомним, что Никита Хайкин выступает за «Будён-Глимт» с 2019 года и является двукратным чемпионом Норвегии в составе данного клуба.

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