В Северной столице прошел финал Кубка России. Победу одержали гости города на Неве.

Как сообщают «Спортивные советы», за Кубок России боролись два женских футбольных клуба — ЦСКА и «Зенит», в котором первые одержали победу с результатом 2:1.

В первом основном времени игры отличилась Татьяна Петрова, забив первый гол клубу «Зенит». Вторым лидером стала Габриэль Абуди Онгене, отправив мяч в ворота соперника на 45-й минуте. И последним в игре, на 47-й минуте, стал гол защитницы клуба «Зенит» Ксении Цыбутович.

На стадионе присутствовало более 18 тысяч болельщиков.

Женский футбольный клуб ЦСКА во второй раз стали обладателями Кубка России.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Никита Хайкин прощается с «Будё-Глимт».