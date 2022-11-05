Вадим Гаранин продолжает работать в «Сочи».

Ранее стало известно, что руководство футбольного клуба «Сочи» де-фактом уволило Гаранина. Напомним, что он не имеет лицензии PRO, но занимает пост главного тренера команды, сообщает «Чемпионат».

Но, по сообщению «Матч ТВ» со ссылкой на слова президента и владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга, уход Вадима с поста тренера был опровергнут. На данный момент его работа продолжается.

Напомним, что «Сочи» занимает лишь 9 место в таблице РПЛ с 21 очком.

Сегодня, 5 ноября, в Олимпийском парке Сочи состоится 16-й тур РПЛ. Начало в 14:00 по московскому времени.

Ранее «Нева спорт» сообщала об уходе Гаранина из клуба «Сочи».