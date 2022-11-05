Валерий Карпин остается главным тренером сборной России по футболу.

В сообщении от пресс-службы Российского футбольного союза сообщается, что контракт с Валерием Григорьевичем продлен до конца лета 2024 года.

РФС и тренерский штаб национальной сборной страны согласовали возможность совмещать работу со сборной России и футбольным клубом «Ростов».

Валерий Карпин опытный тренер, который в силах и дальше создавать успешные команды и развивать игроков, заявил президент РФС Александр Дюков.

Необходимость существования сборной России не подлежит сомнению, несмотря на то, что сейчас она отстранена от международных соревнований, отмечает Карпин.

Напомним, что главный тренер возглавил сборную летом прошлого года. Под его руководством команда отыграла 8 матчей, 6 из которых оказались победными, одна закончилась ничьей и один проигрыш.

Ранее «Нева спорт» сообщала о том, что Ротенберг опроверг слухи об увольнении Гаранина из клуба «Сочи».