Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева будет выступать в шоу «Ледниковый период» с новым партнёром.

Своими эмоциями Евгения поделилась в интервью «Sport24», сказав, что наконец-то может вздохнуть спокойно и расслабиться. Напомним, что ранее Медведева каталась с тиктокером Даней Милохиным. Фигуристка заметила, что, как ей показалось, отношение судей к их паре на льду было предвзято. Новым партнером является актёр Фёдор Федотов, ранее уже выступавший на шоу и ставший победителем прошлого сезона «Ледниковый период» под руководством Татьяны Волосожар.

После ухода Дани из «Ледникового периода», который сослался на усталость, фигуристке пришлось пропустить несколько тренировочных дней и ставить программу с новым партнёрам за короткий срок. Но труды превзошли ожидания. Как отметила Медведева, они откатали номер хорошо, свободно и, наконец-то, с хорошими оценками от судей.

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