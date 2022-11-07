Пребывание российского футболиста Артема Дзюбы в турецком клубе подошло к концу.

По сообщению на официальном сайте Турецкой федерации футбола сказано, что в обоюдном порядке был расторгнут контракт с Дзюбой. За клуб «Адана Демирспорт» Артём отыграл всего три месяца.

Как сообщает «Матч» со ссылкой на слова Дзюбы, он благодарит руководство футбольного клуба «Адана» за доверие, также поблагодарил фанатов и свою семью за поддержку.

Российский экс-нападающий турецкого клуба в первом же матче смог забить гол в ворота «Фенербахче», но, к сожалению, «Адана» проиграл 2:4. В дальнейших четырех матчах команды Артём ничем не выделился. Портал WhoScored признает, что Дзюба лучший игрок клуба, поставив футболисту 7,4 балла.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Никита Хайкин прощается с «Будё-Глимт».