Главной звездой дня НХЛ стал российский форвард Александр Овечкин.

Александр не перестает удивлять и радовать своих болельщиков. На это раз он отличился успехом в матче «Вашингтон»-«Эдмонтон Ойлерз». В понедельник состоялась игра, результатом которой стала победа хозяев со счетом 5:4.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард Овечкин стал первой звездой дня НХЛ. На счету у игрока уже 788 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

На втором месте в списке дня расположился защитник «Нью‑Йорк Айлендерс» Ноа Добсон, третье место досталось нападающему «Бостон Брюинз» Брэду Маршану

Ранее «Нева спорт» сообщала, как Александр Овечкин прокомментировал игру против «Аризоны».