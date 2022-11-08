Российский нападающий хоккейного клуба «Авангард» Иван Мирошниченко забил гол в ворота соперника сразу после болезни.

Как сообщает «Чемпионат», форвард Мирошниченко забросил шайбу «Мамонтам Юрты» во втором периоде игры. 18-летний Иван только в октябре вернулся на лед и уже смог поразить фанатов. Матч прошел в Омске, 7 ноября, на регулярном чемпионате МХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.

Напомним, что хоккеисту ранее диагностировали рак, лечение которого он проходил в Германии. В середине октября Иван уже присутствовал на тренировках.

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