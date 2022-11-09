Российский форвард Кирилл Капризов в матче против «Кингз» ударил канадского хоккеиста по лицу.

В матче «Миннесота Уайлд» -«Лос-Анджелес Кингз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел 9 ноября, Кирилла удалили во втором периоде до конца матча.

По данным «Спортивных советов», игрока попросили покинуть лед, так как Кирилл ударил защитника «Кингз» Дрю Даути по лицу клюшкой.

Игра проходила в Лос-Анджелесе. Победу одержала команда хозяев со счетом 1:0. Победную Шайбу забросил в ворота соперника Габриэль Виларди.

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