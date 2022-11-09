Дело о нахождении допинга в крови российской фигуристки Камилы Валиевой должны завершить в ближайшее время.

По данным ТАСС со ссылкой на слова пресс-службы МОК, Международный Олимпийский комитет ожидает скорейшего рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой, для решения распределения медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 в Пекине.

8 ноября Всемирное антидопинговое агентство передало дело Валиевой Спортивному арбитражному суду. МОК надеется, что данная процедура будет проходить по всем строгим соответствиям. Ведь медали российской сборной по фигурному катанию еще не распределили и нет точных результатов соревнования.

От 25 декабря был обнаружен в пробе допинг у 16-летней Камилы, но обнародовали результат только в феврале, во время Олимпийских Игр в Пекине 2022 года. На момент раскрытия результатов, Валиева уже забрала золото в командном турнире.

Ранее «Нева спорт» сообщала о том, что РУСАДА может не огласить вердикт по делу Камилы Валиевой.