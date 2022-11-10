Двукратный чемпион мира в танцах на льду хореограф Максим Ставинский прокомментировал уход блогера Милохина из шоу «Ледниковый период».

В беседе с агентством «РИА Спорт» Ставинский сказал, что причина ухода Дани напомнила ему слова Ельцина. По официальной версии, Милохин ушел из шоу по причине усталости, так как у него очень много других проектов.

Реальной причины ухода участника Максим не знает, да и знать не хочет. Собеседник агентства отмечает, что Даня человек свободолюбивый и, если бы ему что-то не нравилось, то ушел бы с «Ледникового периода» намного раньше. Юношу сложно заставить делать то, что ему не нравится.

Даня Милохин является известным блогером, а также записал песню «Башня» с солистом рок-группы Мумий Тролль — Ильей Лагутенко.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Медведевой стыло легче на шоу «Ледниковый период» с новым партнером.