Американский форвард Лербон Джеймс в игре против «Клиперс» был вынужден покинуть поле из-за травмы.

В рамках турнира регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 10 ноября прошла встреча «Лейкерс» против «Клипперс», в которой первые уступили победу со счетом 101:114.

Лербону Джеймсу пришлось покинуть игру, до конца которой оставалось чуть больше пяти минут, сообщает «Sports.ru». По словам команды «Лейкерс», спортсмен испытывал боли в ноге. Также отмечается, что на прошлой игре Джеймса не было.

Лербон успел набрал за игру 30 очков, став при этом самым результативным игроком в обеих командах.

На счету «Лейкерс» уже четвертое поражение подряд. Баскетбольный клуб занимает предпоследнее место на Западе с результатом 2-9.

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